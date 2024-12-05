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Полицейский пёс пенсионер во время прогулки нашёл пропавшего без вести человека

1:55
Зоосфера

Немецкая овчарка по кличке Медведь, которой в тот день исполнилось 12 лет, выйдя на прогулку, сразу "включилась в работу", почуяв попавшего в беду человека, и потянула в густой подлесок, где находился объявленный в розыск мужчина.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Хозяйка Медведя, бывший офицер полиции Джулия Поуп, рассказала, что найденный ими человек был растерян, промок и замёрз. Он не мог подняться без посторонней помощи и едва ли пережил бы ночь, так как было холодно и уже почти стемнело.

Мисс Поуп, которая взяла Медведя к себе в 2020 году после его выхода на пенсию, назвала спасение "потрясающим везением". Она помогла мужчине добраться до места, где он мог связаться с полицейскими и воссоединиться с семьёй.

В настоящее время Медведь продолжает работать собакой-терапевтом для полицейских и получает поддержку от благотворительного фонда Thin Blue Paw, который помогает бывшим полицейским собакам.

Прошлым летом фонд поддержал его, когда он потерял способность ходить на задних лапах и нуждался в срочной МРТ и операции для лечения четырёх грыж межпозвоночных дисков. За две недели до этого ему удалили две доброкачественные опухоли и эта прогулка была для него первой после операции.

Попечитель фонда Киран Стэнбридж высоко оценил работу полицейского пса пенсионера, сохранившего свои навыки несмотря на преклонный возраст и болезни.

"Медведь — настоящий герой. Его подготовка и инстинкты сработали, и он сумел привести свою хозяйку, бывшую сотрудницу полиции, к человеку, нуждающемуся в помощи. Благодаря собаке мужчина получил необходимую помощь от местных полицейских. Даже на пенсии Медведь продолжает спасать жизни".

Уточнения

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-розыскной собаки.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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