В США кот прошел 2300 километров от Йеллоустуна до Калифорнии, чтобы вернуться домой

Хозяин кота по кличке Рейн Бо поделился в Facebook историей о чудесном возвращении своего питомца, после чего её подхватили местные СМИ, пишет HVG.
В репортаже AP News семья рассказала, что 4 июня они приехали на отдых в один из кемпингов в Йеллоустоуне, прихватив с собой кота. Но едва они успели обустроиться, питомец чего-то испугался и убежал в лес.
Семья искала Рейн Бо четыре дня, но безуспешно. Какого же было их удивление, когда через два месяца он снова появился недалеко от их дома в Салинасе, штат Калифорния, куда они вернулись после выходных, проведённых в национальном парке.
У котёнка был чип, и они, конечно, надеялись, что рано или поздно кто-нибудь его обнаружит и сообщит о находке. Но никто не мог и подумать, что он преодолеет такое огромное расстояние в поисках своей семьи. Рейн Бо нашли 3 августа в Розвилле, штат Калифорния, всего в 300 милях от дома.
А это означает, что пушистик за два месяца прошёл около 1448 миль, чтобы вернуться домой к своим владельцам. Как ему удалось совершить такое долгое путешествие, неизвестно, но когда его нашли, выяснилось, что он похудел на 2,7 килограмма, потеряв около 40 процентов от массы тела.
Теперь у обеих кошек в семье появились ещё и GPS-трекеры, чтобы, если кто-то из них в будущем потеряется, хозяевам было легче найти любимца.
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