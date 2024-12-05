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В США кот прошел 2300 километров от Йеллоустуна до Калифорнии, чтобы вернуться домой

1:40
Зоосфера

Хозяин кота по кличке Рейн Бо поделился в Facebook историей о чудесном возвращении своего питомца, после чего её подхватили местные СМИ, пишет HVG.

Кот Эрмитажа
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот Эрмитажа

В репортаже AP News семья рассказала, что 4 июня они приехали на отдых в один из кемпингов в Йеллоустоуне, прихватив с собой кота. Но едва они успели обустроиться, питомец чего-то испугался и убежал в лес.

Семья искала Рейн Бо четыре дня, но безуспешно. Какого же было их удивление, когда через два месяца он снова появился недалеко от их дома в Салинасе, штат Калифорния, куда они вернулись после выходных, проведённых в национальном парке.

У котёнка был чип, и они, конечно, надеялись, что рано или поздно кто-нибудь его обнаружит и сообщит о находке. Но никто не мог и подумать, что он преодолеет такое огромное расстояние в поисках своей семьи. Рейн Бо нашли 3 августа в Розвилле, штат Калифорния, всего в 300 милях от дома.

А это означает, что пушистик за два месяца прошёл около 1448 миль, чтобы вернуться домой к своим владельцам. Как ему удалось совершить такое долгое путешествие, неизвестно, но когда его нашли, выяснилось, что он похудел на 2,7 килограмма, потеряв около 40 процентов от массы тела.

Теперь у обеих кошек в семье появились ещё и GPS-трекеры, чтобы, если кто-то из них в будущем потеряется, хозяевам было легче найти любимца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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