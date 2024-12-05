Ученые предупреждают об опасности контакта с этими ядовитыми животными

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2:36
Зоосфера

Мир природы полон удивительных созданий, которые используют токсины для защиты и нападения. Однако термины "ядовитый" и "ядовитее" часто путают. Важно понимать разницу между ними.

чёрная вдова
Фото: commons.wikimedia
чёрная вдова

Ядовитые животные выделяют токсины пассивно, через кожу или при попадании внутрь. Примеры: лягушки и рыбы-фугу. Ядовитее животные активно вводят яд при помощи специализированных органов, таких как жала или зубы, как у змей и скорпионов.

Эти токсины могут вызывать серьёзные последствия для человека, включая паралич и даже летальный исход. Знание о том, как действуют эти существа, помогает предотвращать несчастные случаи и сохранять экологическое равновесие.

Вот 8 представителей с уникальными механизмами:

1. Коралловая кобра (Micrurus corallinus)
Эта яркая змея, обитающая в Южной Америке, выделяется своим ядом, который может вызвать паралич и дыхательную недостаточность. Нападает только при угрозе.

2. Паук-бразильский странник (Phoneutria nigriventer)
Один из самых ядовитых пауков мира, способен вызывать боль и затруднение дыхания. Живёт в тропиках Южной Америки.

3. Рыба-камень (Synanceia verrucosa)
Этот морской хищник маскируется под камни. Его яд вызывает интенсивную боль и может быть смертельным при отсутствии лечения.

4. Желтый скорпион (Tityus serrulatus)
Опасный для человека вид, часто встречается в Бразилии. Его яд может быть смертельным, особенно для детей и пожилых людей.

5. Голубокольчатый осьминог (Hapalochlaena spp.)
Маленький, но крайне опасный обитатель прибрежных вод Австралии. Его яд может вызвать паралич за считаные минуты.

6. Ядовитая лягушка-древолаз (Dendrobatidae spp.)
Имеет яркую окраску, предупреждающую о токсичности. Её яд использовался коренными народами для обработки стрел.

7. Гигантская азиатская оса (Vespa mandarinia)
Самая крупная оса в мире. Её яд разрушает ткани и может вызывать анафилактический шок.

8. Рыба-фугу (Tetraodontidae)
Токсины этой рыбы смертельно опасны. Тем не менее, фугу считается деликатесом в Японии.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. Яды биологического происхождения называются токсинами и их действие изучает токсикология.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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