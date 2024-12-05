Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите попасть в настоящую сказку? Приезжайте в природный парк Олений
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Бьянка раскрыла, зачем артистам алкоголь в райдере
Учёные фиксируют необъяснимые явления: новая гипотеза о бессмертии души
Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать
Что делать, если груша начинает сохнуть
Какие витамины и БАДы помогут поддержать иммунитет, рассказала врач
Беговая дорожка: как превратить скучное занятие в удовольствие
Сергей Лазарев высмеял поправившуюся Леру Кудрявцеву: надо меньше есть

Канадские власти разгадывают загадку неонового оленя

0:55
Зоосфера

В небольшом канадском городке Макбрайд, расположенном в провинции Британская Колумбия, жителей удивило появление дикого оленя, на котором был надет ярко-неоновый сигнальный жилет.

Олень
Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олень

Власти начали расследование, чтобы выяснить, кто и с какой целью одел животное. По словам экспертов, подобная одежда может быть опасной для оленей: она может зацепиться за ветви деревьев или кустарников и привести к травмам.

Поступок вызвал споры среди местных жителей. Одни полагают, что жилет был надет из благих побуждений — чтобы животное стало заметнее для автомобилистов и охотников. Другие считают это вмешательством в естественную жизнь дикой природы.

Пока обсуждения продолжаются, власти призывают граждан воздерживаться от подобных действий без консультации с биологами или специалистами по защите животных. 

Уточнения

Оле́невые или оле́ни, (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Антарктида под угрозой: вулканы подо льдом могут проснуться
Суд отобрал землю и дом у Александра Невзорова* в Петербурге
Shell и Equinor объединяют усилия на континентальном шельфе
Лариса Долина рассказала, что учится рэпу
Секрет приготовления идеальной тушёной капусты
Волшебный танец Геминиды: в небе разгорится последний звездопад 2024 года
Прохор Шаляпин высказался о ценах в Большой театр: неадекватные
Бабушка Никиты Преснякова призналась, что внук отдалился от семьи
Как обеспечить идеальные условия для замиокулькаса
Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.