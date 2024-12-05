Канадские власти разгадывают загадку неонового оленя

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В небольшом канадском городке Макбрайд, расположенном в провинции Британская Колумбия, жителей удивило появление дикого оленя, на котором был надет ярко-неоновый сигнальный жилет.

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олень

Власти начали расследование, чтобы выяснить, кто и с какой целью одел животное. По словам экспертов, подобная одежда может быть опасной для оленей: она может зацепиться за ветви деревьев или кустарников и привести к травмам.

Поступок вызвал споры среди местных жителей. Одни полагают, что жилет был надет из благих побуждений — чтобы животное стало заметнее для автомобилистов и охотников. Другие считают это вмешательством в естественную жизнь дикой природы.

Пока обсуждения продолжаются, власти призывают граждан воздерживаться от подобных действий без консультации с биологами или специалистами по защите животных.

Уточнения

Оле́невые или оле́ни, (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.

