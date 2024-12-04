Опрос показал, какие домашние питомцы стали самыми популярными у россиян

В этом году кошки стали наиболее популярными домашними животными среди россиян, обойдя собак, грызунов и рептилий. Это выяснили эксперты компании "Четыре Лапы".

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов Два кота

Согласно исследованиям, 60 процентов опрошенных предпочитают кошек, тогда как 58 процентов выбрали собак. Грызуны и рептилии значительно менее популярны, составляя лишь пять и два процента соответственно. В исследовании, проведенном среди 1,2 тысячи россиян по всей стране, приняли участие люди из различных регионов, о чем сообщает РИА Новости.

Также было установлено, что свыше трети владельцев домашних животных регулярно посещают кафе и рестораны с ними. Только 17 процентов респондентов путешествуют со своими питомцами. Если же питомцам не удается отправиться в поездку с хозяевами, их чаще всего оставляют на попечение друзей или родных. При этом всего пять процентов россиян пользуются услугами специализированных отелей для животных.