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Как общаются попугаи? Удивительные факты

1:28
Зоосфера

Стая

В дикой природе попугаи образуют стаи, создавая социальную структуру, способствующую безопасности и сотрудничеству. Даже будучи домашними животными, они сохраняют этот стайный менталитет и рассматривают своих людей-опекунов как часть своего большого стада.

Желтоголовый амазон
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Желтоголовый амазон

Общение с помощью звуков

Попугаи являются отличными коммуникаторами и используют различные вокализации для передачи сообщений. От криков до имитации человеческой речи, они выражают эмоции, сигнализируют об опасности или просто привлекают внимание.

Язык тела

Как и люди, попугаи используют язык тела для общения. Прихорашивание, покачивание головой и определенные позы указывают на их настроение. Понимание этих сигналов помогает оценить их комфорт и чувства.

Игра и сплочение

Игра является важнейшим аспектом социализации попугаев. Будь то игры с другими попугаями или общение с игрушками, игровое время способствует их умственной стимуляции и укрепляет социальные связи.

Совместное питание

Совместное употребление пищи является распространенным социальным поведением среди попугаев. Это воспитывает чувство общности и укрепляет социальные связи. Предложение разнообразных свежих и питательных продуктов может улучшить этот аспект их социализации.

 

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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