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Кошки, которые станут вашими лучшими друзьями

1:17
Зоосфера

Не все домашние кошки отличаются любовью к сидению на руках, но есть породы, которые особенно ценят тесный контакт с человеком. Эксперты выделили пять пород, которые предпочитают проводить вечера в обнимку с хозяином. Эти кошки идеально подходят для тех, кто ищет питомца с ласковым характером.

Британский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский кот

Первое место:

Русская голубая кошка заслуженно занимает лидирующую позицию. Обладая покладистым и послушным нравом, она становится отличным компаньоном. В молодости кошка может быть более активной и независимой, но с возрастом её привязанность к людям усиливается.

Второе место:

Шотландская вислоухая кошка отличается природной интеллигентностью и тактичностью. Она охотно общается со всеми членами семьи, включая детей, и сохраняет дружелюбие даже в самых непростых ситуациях.

Третье место:

Сфинкс, известный своей любовью к теплу, сам ищет контакта с людьми. Этот питомец ласков, предан и отлично ладит с детьми, несмотря на свой необычный внешний вид.

Эти породы становятся отличным выбором для тех, кто ищет не просто домашнего питомца, а настоящего друга и компаньона.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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