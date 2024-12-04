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По словам орнитолога, в птичьих кормушках еда должна быть постоянно, а лучшее меню для птиц — семечки

2:09
Зоосфера

Основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин поделился с читателями Pravda. Ru правилами зимнего кормления птиц.

Если уж начали обеспечивать птиц едой зимой, то еда в кормушках должна быть постоянно. Пернатые знают все адреса "столовых", и, если там не окажется провианта, до следующего "буфета" они могут просто не долететь, не хватит сил, — уверяет специалист. К подбору "меню" любителям птиц также нужно отнестись очень ответственно.

"Самый универсальный и хороший корм — это семена подсолнечника, нежареные. Чем мельче, тем лучше. Очень хороший корм — это просо, неочищенное пшено. Очень хорошо кормить орехами, но мелкие птички не каждый орех склюют, поэтому надо дробить. Нельзя использовать миндаль. Ещё они очень любят сушёную кукурузу, которую надо либо дробленую покупать, либо дробить её самим. Дроблёный овёс тоже очень хороший корм", — говорит орнитолог.

Вадим Мишин рассказал о лакомствах, которые не только понравятся пернатым, но, и станут для них хорошей энергетической подпиткой в морозные дни.

"Люди, которые заботятся о птицах, делают такие таблеточки — овсянку в любой форме заливают любым растопленные животным жиром. И получается такой энерджайзер для птиц. Животный жир — это живая энергия, которая сразу поступает в организм. Птицам добыть эту энергию особо негде. Насекомых не достанешь, они все попрятались", — поясняет эксперт.

Свежее сало тоже можно давать, считает собеседник Pravda. Ru. И напоминает, чем категорически нельзя наполнять птичью кормушку зимой.

"Белым и черным хлебом кормить нельзя, нельзя кормить испорченными продуктами, сырыми крупами, которые сильно разбухают, потому что у птиц нет чувства сытости. Они могут съесть слишком много, и это приведёт к гибели. Такие крупы надо варить", — предостерегает основатель птичьего приюта.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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