Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое исследование продемонстрировало, что собаки, ставшие свидетелями конфликтов среди членов семьи, стремятся поддержать ту сторонy, которая воспринимается ими как жертва.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Учёные из Университета Буэнос-Айреса в Аргентине провели наблюдения за 23 собаками различных пород, когда их владельцы изображали семейные ссоры. Собаки внимательно следили за действиями людей, испытывая при этом очевидный стресс во время споров своих хозяев.

Эксперимент состоял из двух частей. На первом этапе владельцы начинали ссору, пытаясь вырвать у друг друга какой-либо предмет, находившийся между ними. Один из участников начинал повышать голос и демонстрировал угрожающие жесты, захватывая предмет. Затем оба садились, игнорируя друг друга.

Во время конфликта собаки проявляли большую активность по отношению к жертве, подходя к ней ближе и делая шаги в её сторону, при этом стараясь избежать общения с агрессором. На этапе примирения они пытались успокоить пострадавшего, проявляя дружелюбное поведение, как сообщает Daily Mail.

Уточнения

Буэ́нос-А́йрес — столица и крупнейший город Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки.

