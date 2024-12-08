Почему виноград опасен для собак и как избежать отравления

Виноград и изюм — смертельная угроза для вашей собаки

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — настоящие всеядные, и часто мы балуем их самыми разными продуктами, включая фрукты. Однако не все фрукты безопасны для наших питомцев, и одним из таких продуктов является виноград. Многие владельцы собак, возможно, не знают о рисках, связанных с его употреблением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на операционном столе

Можно ли давать собакам виноград?

Ответ однозначен: виноград и изюм — опасны для собак всех пород, и его употребление может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Почему виноград опасен для собак?

Виноград может вызвать почечную недостаточность у животных. Даже небольшое количество ягод способно спровоцировать отравление, которое проявляется в рвоте, диарее и проблемах с мочеиспусканием. Это заболевание, как правило, развивается быстро, и если не оказать помощь вовремя, оно может стать смертельно опасным.

Что делать, если собака съела виноград?

Если вы заметили, что ваша собака съела виноград, и вскоре появились симптомы отравления, такие как рвота, диарея, слюнотечение, отказ от еды и воды, а также проблемы с мочеиспусканием — немедленно обратитесь к ветеринару. Виноград не переваривается организмом животного, и его непереваренные остатки будут присутствовать в рвотных массах.

Кроме того, важно помнить, что даже если симптомы не проявляются сразу, лучше всего не рисковать и обратиться к ветеринару как можно скорее, чтобы избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



