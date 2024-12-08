Простое средство, чтобы кошка не ходила по дивану

Питомец не любит запах лимона, или как отучить кошку от мебели

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — истинные исследователи, и их желание быть как можно выше в доме часто приводит к тому, что они запрыгивают на мебель. Это может быть неприятно для владельцев, особенно если питомец не оставляет в покое кровати и диваны. Прогонять кошку, конечно, не хочется, да и, как правило, это бесполезно: животное всегда вернётся на привычные места. Однако есть простой и безопасный способ отучить кошку от этих привычек.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Как отучить кошку ходить по мебели?

Решение заключается в том, чтобы сделать мебель менее привлекательной для питомца. Для этого нужно приготовить специальное средство и опрыскать им мебель. Это будет эффективно и безопасно для животного.

Как приготовить средство?

Возьмите пустую пластиковую бутылку и наполните её обычной водой на 75%. Добавьте пару капель средства для мытья посуды. Капните по 10 капель эфирного масла лимона и эвкалипта. Хорошо перемешайте содержимое и накатите распылитель на бутылку.

Теперь просто распылите полученную жидкость на диван, кровать или другие места, которые кошка предпочитает использовать для своих прогулок. Запах будет приятен вам, но совершенно не понравится вашему питомцу. Такой способ отпугнёт кошку и отучит её запрыгивать на мебель.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



