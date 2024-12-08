Простое средство, чтобы кошка не ходила по дивану

Кошки — истинные исследователи, и их желание быть как можно выше в доме часто приводит к тому, что они запрыгивают на мебель. Это может быть неприятно для владельцев, особенно если питомец не оставляет в покое кровати и диваны. Прогонять кошку, конечно, не хочется, да и, как правило, это бесполезно: животное всегда вернётся на привычные места. Однако есть простой и безопасный способ отучить кошку от этих привычек.
Решение заключается в том, чтобы сделать мебель менее привлекательной для питомца. Для этого нужно приготовить специальное средство и опрыскать им мебель. Это будет эффективно и безопасно для животного.
Теперь просто распылите полученную жидкость на диван, кровать или другие места, которые кошка предпочитает использовать для своих прогулок. Запах будет приятен вам, но совершенно не понравится вашему питомцу. Такой способ отпугнёт кошку и отучит её запрыгивать на мебель.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.