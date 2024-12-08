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Минимальное количество прогулок в день для собаки

12 часов между прогулками — предел для собаки
1:17
Зоосфера

Когда вы решаете завести собаку, важно помнить, что это не только радость, но и ответственность. Одной из самых важных обязанностей является регулярный выгул питомца, и порой это бывает нелегко, особенно когда на вас лежат другие заботы: работа, семья, хобби. Но несмотря на эти обстоятельства, вопрос о том, сколько раз в день нужно выгуливать собаку, остаётся актуальным для многих владельцев.

Английский мастиф
Фото: flickr.com by Fido Factor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Английский мастиф

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку?

Однозначный ответ — хотя бы два раза в день. Выгуливать собаку один раз — это миф, с которым не соглашаются большинство кинологов. Между прогулками не должно проходить более 12 часов.

Кроме того, количество прогулок зависит от возраста, породы и состояния здоровья питомца. Например, собаки маленьких пород могут вполне обойтись короткой прогулкой, длительностью около 20 минут. В то же время крупные или активные породы могут требовать более долгих и интенсивных прогулок.

Не забывайте, что важно учитывать особенности вашего питомца. Если собака не получает достаточно времени на свежем воздухе, она может стать грустной или даже нарушить свой режим.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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