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Список опасных продуктов для котов

Эти продукты могут отравить вашего кота
Зоосфера

Как бы мы ни хотели угостить нашего пушистого друга, не все продукты безопасны для его здоровья. Некоторые из них могут вызвать серьёзные проблемы, вплоть до отравлений. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее выяснить, что именно из пищи нельзя давать кошке.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Какие продукты категорически нельзя кормить кошку?

Вот список тех, которые могут навредить:

  • Молоко. Хотя многие считают его полезным, многие кошки имеют непереносимость лактозы, что может вызвать проблемы с пищеварением.

  • Сырая рыба. Этот продукт может спровоцировать рвоту и диарею, поэтому лучше отказаться от его употребления.

  • Кофеин и шоколад. Это действительно опасно для кошек, особенно в больших количествах. Эти продукты могут быть смертельно опасны.

  • Лук и чеснок. Токсичны для котов, они могут вызвать отравление и серьёзные нарушения в организме.

  • Колбаса и сосиски. Высокое содержание соли, жира и консервантов делает эти продукты вредными для кошек.

  • Виноград и изюм. Даже если кот с удовольствием ест ягоды, они могут быть опасны, вызывая отравление и повреждения почек.

  • Орехи. Эти продукты плохо усваиваются организмом кошки и могут вызвать проблемы с пищеварением.

Будьте внимательны и не экспериментируйте с продуктами, которые могут навредить вашему питомцу. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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