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Как часто вычесывать собаку в зимний период

Зимний уход за шерстью собак важнее, чем летом
Зоосфера

Зимой вычёсывание собак становится особенно важным для их здоровья. Многим владельцам собак это кажется не таким уж необходимым, но ветеринары предупреждают: вычёсывать питомцев в холодное время года нужно гораздо чаще. Вот почему:

Девушка с йоркширским-терьером
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с йоркширским-терьером

Почему зимнее вычёсывание важно:

  • Снижение накопления влаги
    В длинной шерсти собаки может скапливаться снег, влага и грязь, что создаёт неудобства и может привести к кожным заболеваниям. Регулярное вычёсывание помогает избавиться от лишней влаги и избежать образования наледи, что в свою очередь помогает сохранить шерсть сухой и чистой.

  • Подготовка к холодам
    Среда обитания домашних собак — это в основном тёплые квартиры, и многие животные не могут сразу адаптироваться к зимним холодам. Линька у собак может протекать вне зависимости от сезона, и они не всегда готовы к зимним условиям. Вычёсывание помогает стимулировать обновление шерсти, создавая дополнительный слой защиты от холода.

  • Регулярный уход
    Мелкие породы и собаки без подшёрстка особенно нуждаются в утеплении. Они должны носить специальные тёплые одежды, такие как вязаные свитера в сухую морозную погоду и водонепроницаемые комбинезоны или дождевики в дождливую. Вычёсывание помогает шерсти оставаться в хорошем состоянии, а также облегчает уход за кожей и предотвращает запутывание шерсти.

Рекомендации по уходу зимой:

  • Частота вычёсывания: Для собак с длинной шерстью рекомендуется вычёсывать их 2-3 раза в неделю.

  • Защита от холода: Мелким породам и собакам без подшёрстка требуется дополнительная защита в виде тёплых одежд, особенно при выходах на улицу в мороз.

  • Здоровье: Важно следить за сбалансированным питанием, чтобы предотвратить потерю веса и поддерживать мышцы в хорошем состоянии в холодное время года.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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