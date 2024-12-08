Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего одна ложка, и ваша орхидея скоро зацветёт
Если вы увидели это насекомое в ванной, у вас серьёзные неприятности
Что заставляет вашего кота стоять на задних лапах
Как подготовить гиацинт к зиме: советы для успешного цветения весной
Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера
Одиночество и кошка: как пушистый друг может спасти ваше психическое здоровье
Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку
Землетрясения под вулканом угрожают крупнейшему городу Аляски
Россиянам сложнее получить шенгенские визы из-за политических препятствий

Какие породы собак требуют опытных хозяев

С какими породами собак женщины должны быть осторожны
Зоосфера

Некоторые породы собак могут представлять опасность для женщин, особенно если у владельца нет достаточного опыта и силы для управления питомцем. Важнейшими факторами являются характер животного, его физическая сила и способность подчиняться хозяину. Эксперты предупреждают, что с некоторыми породами необходимо иметь дело с особым подходом, иначе питомец может стать угрозой для своей владелицы и окружающих.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

1. Питбуль

Питбули требуют жёсткой дисциплины и сильной руки, чтобы оставаться послушными. Эти собаки не прощают слабости, и если они почувствуют, что хозяин не способен доминировать, могут начать проявлять агрессию. Особенную опасность представляют собаки, взятые с рук, у которых могут быть неизвестны генетические особенности и поведение родителей.

2. Амстафф

Амстаффы — это родственные питбулям собаки, которые могут быть даже более агрессивными. Эти животные не будут колебаться защищать свою семью и могут напасть на того, кого считают угрозой. Сильный характер амстаффов делает их неподконтрольными владельцам, если они не чувствуют в себе сильного вожака.

3. Кавказская овчарка

Кавказские овчарки — это массивные и мощные собаки, с которыми крайне сложно справиться без должной подготовки. Без надлежащей дрессировки эти животные могут стать угрозой для владельца. Даже при наличии дрессировки женщинам будет трудно контролировать таких собак из-за их силы и независимого характера.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Новости спорта
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно
Проблемы с качеством минеральной воды в Европе: в популярных брендах обнаружены опасные вещества
Подготовка к новому сезону: рекомендации для огородников в декабре
Названа сумма, которую в России тратят на онлайн-тренировки
Клеш или широкие штанины: что выбрать этой зимой
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней
Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.