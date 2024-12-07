Почему нужно кормить кошку несколько раз в день

Как избежать заболеваний у кошки с помощью правильного питания

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное кормление кошки — это важный элемент заботы о здоровье питомца. Кошки, как и их дикие предки, имеют особенности в питании, которые следует учитывать владельцам домашних животных. Ветеринары советуют кормить кошек несколькими небольшими порциями в течение дня, а не одной большой порцией, как это часто делают некоторые владельцы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

1. Частота кормлений

Дикие кошки охотятся несколько раз в день, и это повлияло на биологические потребности домашних питомцев. Кошки могут есть до 20 раз в сутки, включая ночные кормления. Поэтому кормить питомца один раз в день — это неправильно. Лучше оставить корм на день или кормить кошку небольшими порциями несколько раз в сутки.

2. Свободный доступ к корму

Лучше всего обеспечить кошке постоянный доступ к пище. Это особенно важно для тех питомцев, которые не всегда могут определить, когда им стоит поесть. Если вы не можете предоставить свободный доступ к корму, рекомендуется делить кормление на несколько приёмов пищи в день.

3. Вода и корм

Ветеринары также советуют не ставить миску с водой рядом с миской для корма. В естественных условиях кошки ищут воду после еды. В квартире лучше разместить несколько источников воды, чтобы питомец мог пить в любое время. Также важно обновлять воду ежедневно и приучать кошку пить достаточно жидкости с самого раннего возраста, что поможет предотвратить заболевания.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



