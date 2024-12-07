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Почему нужно мыть лапы собаки после прогулки зимой

Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
1:26
Зоосфера

Зимой, когда улицы покрываются реагентами и солью для борьбы с гололедицей, собачьи лапы подвергаются серьёзным рискам. Эти химические вещества могут вызвать раздражение, сухость и повреждения кожи на лапах. Чтобы защитить питомца, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

1. Мыть лапы после прогулки

После каждого выхода на улицу необходимо тщательно мыть лапы собаки тёплой водой. Это поможет смыть соль и реагенты, которые могут раздражать кожу питомца. Если на лапах есть раны или повреждения, их нужно обработать специальными средствами для лечения.

2. Использование защитных средств

Для защиты лап можно использовать кремы и воски, которые создают защитный слой. Однако они не всегда могут быть эффективными, особенно в случае с крупными собаками или если питомец не приучен к таким средствам. В этом случае обувь для собак может стать хорошей альтернативой. Однако не все животные любят носить обувь, и приучать их к этому нужно с осторожностью.

3. Альтернативный маршрут

Когда это возможно, старайтесь избегать оживлённых улиц, где дороги и тротуары обработаны химикатами. Лучше выбирать тихие парки и зелёные зоны для прогулок, где риск попадания на опасные вещества минимален.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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