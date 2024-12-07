Что делать, если кошка пьет воду только из-под крана

Не всегда легко отучить кошку пить воду только из крана. Многие владельцы сталкиваются с этим, и если питомец отказывается от миски, предпочитая проточную воду, важно понять, как помочь ему привыкнуть к более подходящим условиям. Это особенно важно, если кошка питается сухими кормами, так как недостаток жидкости может привести к проблемам с мочевыводящей системой и почками, включая мочекаменную болезнь.
Чтобы решить эту проблему, начните с того, чтобы предложить кошке воду из специального поильника-фонтана. В таких устройствах вода постоянно циркулирует, что имитирует проточную воду, и возможно, питомец примет его как альтернативу крану.
Если это не поможет, попробуйте поставить миску с водой в необычное место, чтобы кошка точно заметила её, или наполните большие ёмкости, такие как ведро или ваза, чтобы привлечь внимание животного к этим источникам воды.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.