Что делать, если кошка пьет воду только из-под крана

Как приучить питомца пить из миски, а не из крана

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не всегда легко отучить кошку пить воду только из крана. Многие владельцы сталкиваются с этим, и если питомец отказывается от миски, предпочитая проточную воду, важно понять, как помочь ему привыкнуть к более подходящим условиям. Это особенно важно, если кошка питается сухими кормами, так как недостаток жидкости может привести к проблемам с мочевыводящей системой и почками, включая мочекаменную болезнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кошка пьёт водопроводную воду

Чтобы решить эту проблему, начните с того, чтобы предложить кошке воду из специального поильника-фонтана. В таких устройствах вода постоянно циркулирует, что имитирует проточную воду, и возможно, питомец примет его как альтернативу крану.

Если это не поможет, попробуйте поставить миску с водой в необычное место, чтобы кошка точно заметила её, или наполните большие ёмкости, такие как ведро или ваза, чтобы привлечь внимание животного к этим источникам воды.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



