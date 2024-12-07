Какие кошки обожают общение и проводят время на руках

Породы кошек, которые не могут без ваших объятий

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В силу своей независимости не каждая кошка готова сидеть на руках у человека. Но есть породы, которые просто обожают такие моменты близости и ласки. Мы составили список из пяти пород, которым приятно проводить время на руках хозяина, и они готовы подарить максимум внимания в ответ на заботу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

1 место

Лидером рейтинга стала русская голубая кошка. Это послушное и добродушное животное с покладистым характером. Пока котёнок может быть немного своенравным, со временем он становится гораздо более привязчивым и стремится к общению с хозяином.

2 место

Шотландская вислоухая кошка отличается не только послушанием, но и интеллигентностью. Она тактична и дружелюбна, легко находит общий язык с каждым членом семьи, в том числе с маленькими детьми.

3 место

Не смотря на свои внушительные размеры, третье место в нашем списке занимает кошка, которая с возрастом превращается в мирного ленивца. Она любит общаться и легко находит общий язык с детьми, не проявляя агрессии.

4 место

Лысая кошка, или сфинкс, просто не может обойтись без человеческого тепла. Это ласковое животное не только ищет внимания, но и жаждет заботы. Несмотря на устрашающий внешний вид, сфинкс очень привязан к своему хозяину и любит детей.

5 место

Завершающая пятёрку кошка, которая не может обойтись без присутствия своего хозяина, и если дверь в спальню закрыта, настойчиво требует общения. Она любящая и преданная, готовая проводить все свои дни в компании близкого человека.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



