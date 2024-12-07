Как поддерживать чистоту шерсти кошки без воды

Почему кошек не стоит купать слишком часто

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек задаются вопросом: нужно ли их питомцам купание или они вполне справляются с этим сами? Ответ ветеринаров однозначен — кошки, будучи чистоплотными животными, обычно не нуждаются в частом купании.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Кошки естественным образом поддерживают свою чистоту, уделяя много времени уходу за шерстью. В большинстве случаев регулярное купание может даже навредить: излишняя чистка разрушает защитный жировой слой на коже и шерсти, который защищает животное от пересушивания и внешних воздействий.

Тем не менее, бывают ситуации, когда без купания не обойтись. Например, если питомец сильно испачкал шерсть или подхватил блох. В таких случаях рекомендуется использовать специальные шампуни, разработанные для животных, чтобы сохранить баланс влаги и избежать раздражения кожи.

Ветеринары советуют купать кошек не чаще одного-двух раз в год. Однако, чтобы минимизировать необходимость этой процедуры, регулярно расчёсывайте шерсть питомца. Расчёсывание помогает удалить грязь, отмершие волоски и предотвращает образование колтунов. Двигайтесь по направлению роста шерсти, обрабатывая один участок за другим, чтобы сделать процесс для кошки комфортным и уменьшить стресс, связанный с водными процедурами.

Таким образом, купание должно оставаться исключением, а регулярный уход за шерстью — привычной рутиной.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



