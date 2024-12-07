Опасно ли наказывать кошку за сброшенные вещи

Многие кошки любят сбрасывать различные предметы с полок и столов. Это могут быть коробки, ёмкости или даже устройства. Некоторые владельцы уверены, что питомец делает это с целью "позлить" хозяина. Поэтому, в ответ на такие шалости, многие сразу стремятся наказать своего четвероногого друга за опрокинутую вазу или сброшенный на пол смартфон.
Однако специалисты советуют не реагировать на такое поведение. На самом деле, сбрасывание предметов — это вполне естественное поведение для кошек, связанное с их природным любопытством и охотничьими инстинктами. Когда кошка опрокидывает вещи, она не пытается злить хозяина, а просто исследует окружающее пространство.
Важно помнить, что если вы начнёте сильно реагировать на такие "шалости", кошка может понять: это отличный способ привлечь ваше внимание. И в будущем она будет сбрасывать вещи всё чаще. Но если вы решите игнорировать её действия, питомец скоро перестанет тратить время на опрокидывание предметов, ведь ему не удастся получить желаемую реакцию.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.