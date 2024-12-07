Опасно ли наказывать кошку за сброшенные вещи

Кошка сбросила вещь на пол — не реагируйте, это важно

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кошки любят сбрасывать различные предметы с полок и столов. Это могут быть коробки, ёмкости или даже устройства. Некоторые владельцы уверены, что питомец делает это с целью "позлить" хозяина. Поэтому, в ответ на такие шалости, многие сразу стремятся наказать своего четвероногого друга за опрокинутую вазу или сброшенный на пол смартфон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Однако специалисты советуют не реагировать на такое поведение. На самом деле, сбрасывание предметов — это вполне естественное поведение для кошек, связанное с их природным любопытством и охотничьими инстинктами. Когда кошка опрокидывает вещи, она не пытается злить хозяина, а просто исследует окружающее пространство.

Важно помнить, что если вы начнёте сильно реагировать на такие "шалости", кошка может понять: это отличный способ привлечь ваше внимание. И в будущем она будет сбрасывать вещи всё чаще. Но если вы решите игнорировать её действия, питомец скоро перестанет тратить время на опрокидывание предметов, ведь ему не удастся получить желаемую реакцию.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



