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Питомцы помогают улучшить коммуникацию и самооценку

Владельцы питомцев живут дольше и здоровее
1:37
Зоосфера

Забота о питомцах имеет не только эмоциональную, но и физическую пользу для их владельцев. После напряжённого дня общение с любимым животным помогает расслабиться, снизить уровень стресса и улучшить психоэмоциональное состояние.

Исследования из Великобритании показывают, что владельцы кошек реже страдают от инфарктов и гипертонических кризов. Несколько минут, проведённых за поглаживанием мурлыкающего кота, снижают давление и благоприятно влияют на иммунную систему, как отмечает невролог Е. Демьяновская.

Собаки, в свою очередь, помогают улучшить работу сердца и сосудов благодаря регулярным прогулкам на свежем воздухе. Эти верные спутники также открыто показывают свою привязанность, что особенно важно для людей с низкой самооценкой или трудностями в общении. Собаки активно помогают инвалидам, пожилым людям и детям с аутизмом, оказывая неоценимую эмоциональную поддержку.

Пернатые питомцы, такие как попугаи, могут служить источником успокоения и умиротворения своим хозяевам благодаря своему пению и воркованию. А наблюдение за аквариумными рыбками или медленными рептилиями помогает людям, страдающим от неврозов, снизить тревогу и агрессию. Маленькие животные, которых можно держать в руках, также оказывают расслабляющее влияние.

Тем не менее, медики рекомендуют перед заведением питомца сдать тесты на аллергию, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
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