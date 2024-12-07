Почему висячие уши у собак кажутся дружелюбнее

Почему собаки с острыми ушами ассоциируются с опасностью

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы видите на улице немецкую овчарку и золотистого ретривера. Кого вам захочется погладить? Для большинства ретривер выглядит более милым и дружелюбным. Причина этого кроется не только в характере, но и в восприятии внешности — форма ушей играет здесь ключевую роль.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кокер-спаниель

Учёные из Университета Джеймса Мэдисона в Техасе провели интересный эксперимент. Они показали 124 участникам фотографии одной и той же собаки в разных вариациях: рыжая и чёрная шерсть, висячие или заострённые уши. Большинство участников признали, что рыжие собаки с висячими ушами кажутся более общительными и спокойными, чем их чёрные и "остроухие" аналоги.

Однако это восприятие не имеет научного обоснования. Специалист по генетике животных Элинор К. Карлссон подчёркивает, что исследования не подтверждают, будто собаки с заострёнными ушами менее дружелюбны. Такое мнение чаще всего связано с личным опытом людей. Например, золотистые ретриверы, известные своими висячими ушами, — одна из самых популярных пород в США, что делает их для многих привычными и предсказуемыми.

Интересно, что даже профессионалы учитывают реакцию людей на собак. Администрация транспортной безопасности США (TSA) все чаще выбирает собак с висячими ушами для работы в аэропортах, поскольку такие животные вызывают меньше беспокойства у пассажиров, чем собаки с острыми ушами.

Чарльз Дарвин также обращал внимание на форму ушей животных. В своей работе "Изменение животных и растений в домашнем состоянии" он писал, что все домашние четвероногие произошли от видов с прямыми ушами. Уши у животных начинают опускаться, когда они чувствуют себя в безопасности. Этот феномен Дарвин назвал "синдромом одомашнивания".

Как показывает исследование, восприятие собак человеком зависит не только от их поведения, но и от привычных для нас визуальных характеристик. Наш мозг склонен оценивать окружающий мир через стереотипы — так работает природа восприятия.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



