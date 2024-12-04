Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили об уловках застройщиков
Зеленского уличили в боязни дать интервью Такеру Карлсону
Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле
Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?
Названы универсальные упражнения для тренировки на улице
Названы набирающие популярность виды туризма
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Узнайте, как тяпка поможет вам победить сорняки и сделать вашу почву более плодородной
Как маникюр может привлечь удачу и деньги в декабре

Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду

1:35
Зоосфера

Спасение синиц зимой

Синицы хорошо адаптируются к разным сезонам, но они нуждаются в защите от холода. Именно скворечник помогает синицам защищаться от низких температур и непогоды.

Японская синица
Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Японская синица

Скворечник должен быть подходящего размера и формы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность птиц.

Изготовление скворечника

Для изготовления скворечника можно использовать деревянные доски, кольцевую пилу, гвозди, крючок, шарнир, наждачную бумагу и льняное масло.
Важно следовать инструкциям по созданию скворечника, чтобы сделать его комфортным для птиц.

Меры предосторожности

Лучше использовать адаптированное дерево для строительства скворечника, так как пластик и металл могут вызвать перегрев или конденсат. Скворечник нужно содержать в чистоте и дезинфицировать, используя белый уксус и эфирное масло тимьяна.

Установка скворечника

Скворечник лучше размещать на высоте вдали от хищников, на одной ветви вертикально, против преобладающих ветров и в тихом месте.

Скворечник должен быть защищен от солнечных лучей и дождя, а также он должен быть ориентирован на юг.

Дополнительные меры

В дополнение к скворечникам можно сделать кормушки с шариками из жира, арахисом и другими продуктами, которые любят синицы. Синицы могут оставаться рядом с нами круглый год, и важно создавать для них укрытия и кормушки для защиты от холода.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле
Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?
Названы набирающие популярность виды туризма
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями
Узнайте, как тяпка поможет вам победить сорняки и сделать вашу почву более плодородной
Как маникюр может привлечь удачу и деньги в декабре
Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Грозном
Визит из космоса: учёные успешно предсказали падение астероида в Якутии
Что будет, если есть мандарины с косточками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.