Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спасение синиц зимой

Синицы хорошо адаптируются к разным сезонам, но они нуждаются в защите от холода. Именно скворечник помогает синицам защищаться от низких температур и непогоды.

Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Японская синица

Скворечник должен быть подходящего размера и формы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность птиц.

Изготовление скворечника

Для изготовления скворечника можно использовать деревянные доски, кольцевую пилу, гвозди, крючок, шарнир, наждачную бумагу и льняное масло.

Важно следовать инструкциям по созданию скворечника, чтобы сделать его комфортным для птиц.

Меры предосторожности

Лучше использовать адаптированное дерево для строительства скворечника, так как пластик и металл могут вызвать перегрев или конденсат. Скворечник нужно содержать в чистоте и дезинфицировать, используя белый уксус и эфирное масло тимьяна.

Установка скворечника

Скворечник лучше размещать на высоте вдали от хищников, на одной ветви вертикально, против преобладающих ветров и в тихом месте.

Скворечник должен быть защищен от солнечных лучей и дождя, а также он должен быть ориентирован на юг.

Дополнительные меры

В дополнение к скворечникам можно сделать кормушки с шариками из жира, арахисом и другими продуктами, которые любят синицы. Синицы могут оставаться рядом с нами круглый год, и важно создавать для них укрытия и кормушки для защиты от холода.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых.

