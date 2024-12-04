Необычные факты о языке и способах общения животных, о которых вы не слышали

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Зоосфера

Домашние животные не могут, конечно, использовать слова для общения. Но они могут издавать звуки и подавать различные сигналы, говорящие о чем-то важном, например, о том, что приближается опасность. Если научиться распознавать эти сигналы и язык общения, то можно понимать, что пытаются сказать животные.

Собака
Фото: flickr.com by IDS.photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака

Что касается детенышей разных видов млекопитающих, то они издают похожие сигналы бедствия. Поэтому разные виды млекопитающих могут реагировать и понимать язык другого животного, попавшего в беду.

Различия в понимании

Животные могут понимать друг друга в определенных аспектах, но не всегда одинаково. У разных видов одно и то же поведение может означать противоположные вещи.

Например, у собаки стоячие уши выражают агрессию, а сложенные — подчинение. У лошади наоборот: прижатые уши выражают угрозу, а поднятые — подчинение.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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