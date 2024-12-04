Топ-10 самых крупных домашних кошек: от мейн-кунов до бенгалов

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Крупные породы кошек привлекают внимание не только размерами, но и уникальными чертами характера. Эти питомцы требуют особых условий содержания и большой любви.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кот породы мейн-кун

Если планируется завести такую кошку, важно учитывать их потребности в пространстве, общении и активности.

Саванна

Кошки породы саванна — это гибрид домашней кошки и сервала. У них экзотическая внешность с пятнистым окрасом, напоминающим леопарда, и крупные уши.

Эти питомцы активны, любознательны и нуждаются в общении как с людьми, так и с другими животными. Саванны не любят сидеть на коленях, но привязываются к хозяевам, встречая их у двери.

Чаузи

Чаузи, потомки камышового кота, отличаются независимостью и внушительными размерами — до 15 кг. У них грациозная осанка и благородный вид. Эти кошки энергичны, игривы и дружелюбны, но не терпят давления.

Мейн-кун

Мейн-куны, напоминающие рысь, — это мощные кошки весом до 12 кг, которые любят активные игры и прогулки. Они миролюбивы, легко дрессируются и не конфликтуют с другими животными. Отличительная черта — выразительный взгляд и густая шерсть.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — обладательница густой шерсти с "водонепроницаемым" подшерстком. Вес котов может достигать 12 кг.

Это ловкие и независимые животные, которые ценят внимание хозяев, но предпочитают держать дистанцию с незнакомцами.

Курильский бобтейл

Курильские бобтейлы родом с Камчатки и Курильских островов. Эти питомцы привязываются к одному человеку, но остаются самодостаточными. Крупные самцы достигают веса до 8 кг.

Турецкий ван

Кошки породы турецкий ван обладают мягкой шерстью и весом до 9 кг. Это дружелюбные, энергичные питомцы с эффектным окрасом, сохраняющие игривость до преклонного возраста.

Норвежская лесная

Эти крупные кошки весят 5–8 кг, нуждаются в активности и хорошо ладят с другими животными. Норвежцы отличаются спокойным характером, благодаря чему становятся отличными друзьями для детей и взрослых.

Бенгальская кошка

Бенгалы внешне напоминают диких кошек, но отличаются дружелюбием. Они активны, общительны и хорошо уживаются с людьми и другими питомцами.

Британская короткошерстная

Плюшевые британцы с массивным телом могут весить до 8 кг. Они привязаны к своим хозяевам, но остаются ненавязчивыми. Эти кошки имеют крепкое здоровье и живут до 15 лет.

Шартрез

Шартрезы — спокойные кошки с выразительными желтыми глазами. Их вес достигает 7 кг. Они преданы хозяевам и часто следуют за ними повсюду, становясь настоящими спутниками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород, зарегистрированных различными фелинологическими организациями.



