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Топ-10 самых крупных домашних кошек: от мейн-кунов до бенгалов

3:10
Зоосфера

Крупные породы кошек привлекают внимание не только размерами, но и уникальными чертами характера. Эти питомцы требуют особых условий содержания и большой любви.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Если планируется завести такую кошку, важно учитывать их потребности в пространстве, общении и активности.

  • Саванна

Кошки породы саванна — это гибрид домашней кошки и сервала. У них экзотическая внешность с пятнистым окрасом, напоминающим леопарда, и крупные уши.

Эти питомцы активны, любознательны и нуждаются в общении как с людьми, так и с другими животными. Саванны не любят сидеть на коленях, но привязываются к хозяевам, встречая их у двери.

  • Чаузи

Чаузи, потомки камышового кота, отличаются независимостью и внушительными размерами — до 15 кг. У них грациозная осанка и благородный вид. Эти кошки энергичны, игривы и дружелюбны, но не терпят давления.

  • Мейн-кун

Мейн-куны, напоминающие рысь, — это мощные кошки весом до 12 кг, которые любят активные игры и прогулки. Они миролюбивы, легко дрессируются и не конфликтуют с другими животными. Отличительная черта — выразительный взгляд и густая шерсть.

  • Сибирская кошка

Сибирская кошка — обладательница густой шерсти с "водонепроницаемым" подшерстком. Вес котов может достигать 12 кг.

Это ловкие и независимые животные, которые ценят внимание хозяев, но предпочитают держать дистанцию с незнакомцами.

  • Курильский бобтейл

Курильские бобтейлы родом с Камчатки и Курильских островов. Эти питомцы привязываются к одному человеку, но остаются самодостаточными. Крупные самцы достигают веса до 8 кг.

  • Турецкий ван

Кошки породы турецкий ван обладают мягкой шерстью и весом до 9 кг. Это дружелюбные, энергичные питомцы с эффектным окрасом, сохраняющие игривость до преклонного возраста.

  • Норвежская лесная

Эти крупные кошки весят 5–8 кг, нуждаются в активности и хорошо ладят с другими животными. Норвежцы отличаются спокойным характером, благодаря чему становятся отличными друзьями для детей и взрослых.

  • Бенгальская кошка

Бенгалы внешне напоминают диких кошек, но отличаются дружелюбием. Они активны, общительны и хорошо уживаются с людьми и другими питомцами.

  • Британская короткошерстная

Плюшевые британцы с массивным телом могут весить до 8 кг. Они привязаны к своим хозяевам, но остаются ненавязчивыми. Эти кошки имеют крепкое здоровье и живут до 15 лет.

  • Шартрез

Шартрезы — спокойные кошки с выразительными желтыми глазами. Их вес достигает 7 кг. Они преданы хозяевам и часто следуют за ними повсюду, становясь настоящими спутниками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород, зарегистрированных различными фелинологическими организациями.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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