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Сигналы собаки: что скрывается за оскалом зубов

1:52
Зоосфера

Собаки — замечательные компаньоны, но их поведение иногда остается загадкой. Один из самых необычных сигналов — оскал зубов.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Это поведение может указывать на радость, тревогу, агрессию или даже на игровую активность. Как понять, что хочет сказать ваш питомец?

Покорная улыбка

Когда собака показывает зубы в сочетании с вилянием хвоста, расслабленной позой и мягким взглядом, это так называемая покорная улыбка. Таким образом собака демонстрирует радость и дружелюбие.

Обычно это поведение характерно для общительных и игривых пород. В этом случае можно не переживать — это не признак агрессии, а скорее способ показать расположение и доверие.

Предупреждение

Если же оскал сопровождается напряженной позой, опущенными ушами и рычанием, это явное предупреждение. Собака может защищать себя, свою территорию, игрушку или еду.

Это ее способ предотвратить конфликт. В такой ситуации важно не настаивать на контакте и уважать ее границы.

Стресс или тревога

Иногда собаки показывают зубы, когда чувствуют дискомфорт или неуверенность. Например, в незнакомой обстановке или при встрече с чужими людьми.

Такое поведение часто проявляется у животных, которые не привыкли к новому окружению. Дайте питомцу время привыкнуть, чтобы он почувствовал себя в безопасности.

Игра

Во время игры, например, перетягивания игрушки, собака тоже может показывать зубы. Если ее тело расслаблено, хвост виляет, а рычание отсутствует, это нормальное игровое поведение.

Однако если игра становится слишком напряженной, лучше сделать паузу, чтобы собака успокоилась.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.  Происхождение слова «собака» точно не установлено, однако его связывают с иранскими языками — например, похожее слово spaka, близкое древнеиндийскому svaka («волк»), обнаруживается в мидийском языке. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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