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Ваш кот стал слишком навязчивым? Это может быть тревожным сигналом

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Зоосфера » Кошки

Иногда поведение вашего любимого пушистика может измениться: из независимого создания он внезапно превращается в настоящего "преследователя". Если кот не отходит от вас ни на шаг, это нельзя оставлять без внимания. Важно выяснить причину такого поведения, ведь она может скрывать не только психологические, но и физические проблемы.

Возможные причины навязчивого поведения

1. Проблемы со здоровьем

Чрезмерная привязанность может быть связана с тем, что питомец плохо себя чувствует. Коты не умеют говорить словами, но с помощью поведения пытаются показать, что им нужна помощь. Если навязчивость сопровождается отсутствием аппетита, громким мяуканьем или другими подозрительными признаками, стоит как можно скорее обратиться к ветеринару.

2. Старость

Возрастные изменения в поведении котов — явление естественное. Молодые животные ценят свою независимость, но с возрастом пушистики становятся более спокойными и начинают чаще искать компанию хозяина. Если ваш пожилой питомец начал "преследовать" вас, это может быть просто проявлением привязанности. Однако не забывайте о регулярных профилактических осмотрах у ветеринара.

3. Чувство одиночества

Молодой кот может начать постоянно ходить за вами из-за нехватки внимания. Если вы редко играете с питомцем, не гладите его или мало общаетесь, он будет искать вашего присутствия, чтобы компенсировать нехватку заботы. Постарайтесь проводить больше времени с вашим четвероногим другом — это укрепит вашу связь и сделает питомца счастливее.

4. Стресс

Кошки, как и люди, подвержены стрессу. Испуг от громкого звука, присутствие гостей или переезд — всё это может вызвать у вашего пушистика тревогу. В такие моменты животное ищет защиты и спокойствия рядом с хозяином, которого воспринимает как источник безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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