Какие породы собак подходят тем, кто ценит тишину

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Лай для собак — естественный способ показать тревогу, привлечь внимание или передать хозяину важную информацию. Но далеко не каждый готов терпеть частый шум, особенно если речь идет о соседском питомце.

Чтобы собака не доставляла неудобств громким лаем, важно не только уделять внимание ее воспитанию, но и тщательно подходить к выбору породы. Мы собрали топ-5 собак, которые почти не лают и идеально подходят для квартирного проживания.

Бернский зенненхунд

Эти крупные и дружелюбные собаки изначально выводились как помощники на фермах в Швейцарии. Сегодня бернские зенненхунды ценятся за спокойный и уравновешенный характер. Они отлично вписываются в семейную обстановку, не создавая лишнего шума.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Вы могли видеть этих очаровательных собак в сериале "Секс в большом городе", где питомец этой породы был у героини Шарлотты. Кавалеры отличаются дружелюбным нравом и молчаливостью, делая их отличным выбором для квартирных условий.

Бульдог

Несмотря на свой внушительный внешний вид, бульдоги — это настоящие любители тишины. Они предпочитают проводить время в уютной дремоте на диване, чем заливаться громким лаем.

Басенджи

Басенджи известны как "не лающая порода". Эти собаки издают минимум шума, хотя время от времени могут удивить хозяев необычными звуками. Полной тишины ждать от них не стоит, но лай для этой породы — редкость.

Ши-тцу

Ши-тцу ломают стереотип о том, что маленькие собаки всегда шумные. Эти питомцы известны своей молчаливостью и умением находить общий язык с людьми. Их богатая история, связанная с китайской императорской семьей, делает их особенно культурными и спокойными компаньонами.

Уточнения

Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

