Как правильно одевать кошку в зимний сезон

Многие владельцы даже не задумываются о том, что кошки могут нуждаться в зимней одежде. Но, несмотря на густую шерсть и проживание в квартире, некоторым питомцам утепление действительно требуется.
Если кошка гуляет на улице зимой, комбинезоны защитят её шерсть от промокания в снегу или под дождём. Кроме того, такая одежда создаёт барьер от насекомых-паразитов, которые могут обитать в подъезде или подвале.
В некоторых случаях могут пригодиться носки или специальная обувь, особенно если питомец приучен к их ношению. Это защитит лапы от обморожения, реагентов и грязи.
Конечно, не каждая кошка сразу согласится носить одежду. Если ваш питомец явно противится, не стоит настаивать. Но для тех, кто спокойно воспринимает такие аксессуары, утепление может стать не только способом защиты, но и комфортным дополнением.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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