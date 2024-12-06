Как правильно одевать кошку в зимний сезон

Объясняем, зачем кошке носки зимой

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нужна ли одежда кошкам зимой: когда утепление необходимо

Многие владельцы даже не задумываются о том, что кошки могут нуждаться в зимней одежде. Но, несмотря на густую шерсть и проживание в квартире, некоторым питомцам утепление действительно требуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Кому нужна одежда

Кошки породы сфинкс, полностью лишённые шерсти, особенно нуждаются в тепле. Им необходимы комбинезоны или свитера даже при нахождении в тёплом помещении, так как их кожа теряет тепло быстрее.

Короткошерстные породы, такие как корниш-рекс или сиамские кошки, также чувствительны к холоду. Им одежда может пригодиться как дома, так и для прогулок.

Одежда для уличных прогулок

Если кошка гуляет на улице зимой, комбинезоны защитят её шерсть от промокания в снегу или под дождём. Кроме того, такая одежда создаёт барьер от насекомых-паразитов, которые могут обитать в подъезде или подвале.

Аксессуары для лап

В некоторых случаях могут пригодиться носки или специальная обувь, особенно если питомец приучен к их ношению. Это защитит лапы от обморожения, реагентов и грязи.

Стоит ли наряжать кошку

Конечно, не каждая кошка сразу согласится носить одежду. Если ваш питомец явно противится, не стоит настаивать. Но для тех, кто спокойно воспринимает такие аксессуары, утепление может стать не только способом защиты, но и комфортным дополнением.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



