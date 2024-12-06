Тревожность у собак, или как подготовить питомца к одиночеству дома

Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как приучить собаку оставаться дома одной: полезные советы для спокойствия питомца

Разлука с хозяином может стать стрессом для собаки, особенно если она остаётся дома одна. Однако правильный подход поможет снизить тревожность питомца и предотвратить лай или вой. Вот что можно сделать.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

1. Убедитесь, что собака сыта

Ощущение сытости помогает снизить уровень беспокойства. Это особенно важно для мелких пород, таких как чихуахуа, которые склонны к раздражительности из-за низкого уровня сахара в крови. Перед уходом позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец был накормлен, но не перекормлен.

2. Проработайте страх перед дверью

Для многих собак дверь ассоциируется с расставанием. Это можно исправить с помощью процесса десенсибилизации. Обратитесь к кинологу, который поможет питомцу перестать воспринимать дверь как источник угрозы. Это особенно важно, если собака проявляет агрессию или беспокойство при её открытии.

3. Утомите собаку перед уходом

Физическая и умственная нагрузка — ключ к спокойствию. Для охотничьих пород с развитым нюхом отлично подойдут игры с запахами, например, поиск лакомств. Для крупных и энергичных собак, таких как борзые, важна прогулка с активной разминкой. Уставшая собака будет с удовольствием отдыхать в ваше отсутствие.

4. Используйте успокаивающие звуки

Мягкая музыка или радиостанции для собак помогают создать расслабляющую атмосферу. Важно не включать одно и то же постоянно, чтобы питомец не заскучал. Попробуйте плейлисты с музыкой, специально созданной для собак.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете приучить собаку спокойно оставаться дома, сохранив её здоровье и эмоциональное равновесие.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



