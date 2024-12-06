Симптомы, которые помогут вовремя заметить недуг у кошки

Пять симптомов, которые указывают на болезнь кошки

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что ваша кошка заболела: основные симптомы

Кошки редко показывают, что плохо себя чувствуют, поэтому владельцам нужно быть внимательными к их поведению и состоянию. Миф о том, что состояние носа точно определяет здоровье питомца, давно развеян. Важно смотреть на общую картину: поведение, аппетит, дыхание и внешний вид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Основные симптомы болезни у кошки

Снижение активности

Если кошка перестала двигаться, днями сидит на одном месте и не реагирует на привычные раздражители (например, звуки, которые раньше её пугали), это повод для беспокойства.

Если кошка перестала двигаться, днями сидит на одном месте и не реагирует на привычные раздражители (например, звуки, которые раньше её пугали), это повод для беспокойства. Потеря аппетита или отказ от еды и воды

Нежелание есть даже любимый корм или пить воду может указывать на серьёзные проблемы. Обратное поведение — когда кошка пьёт воду в избытке, но отказывается от еды, — также требует внимания.

Нежелание есть даже любимый корм или пить воду может указывать на серьёзные проблемы. Обратное поведение — когда кошка пьёт воду в избытке, но отказывается от еды, — также требует внимания. Изменения дыхания и сердечного ритма

Если у кошки хрипы, затруднённое дыхание или заметные изменения в частоте сердцебиения, это тревожный знак.

Если у кошки хрипы, затруднённое дыхание или заметные изменения в частоте сердцебиения, это тревожный знак. Физические симптомы

Рвота, слезящиеся или гноящиеся глаза, изменения стула и другие признаки нарушений работы организма — явный сигнал о возможной болезни.

Рвота, слезящиеся или гноящиеся глаза, изменения стула и другие признаки нарушений работы организма — явный сигнал о возможной болезни. Нервозность и прятки

Больные кошки часто становятся пугливыми и предпочитают уединяться в труднодоступных местах, где их никто не потревожит.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, не откладывайте визит к ветеринару. Ранняя диагностика может спасти жизнь вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



