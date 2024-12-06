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Как часто нужно стирать лежанку для собаки

Ошибки в уходе за лежанкой и почему это опасно для вашего питомца
1:48
Зоосфера

Как правильно ухаживать за собачьей лежанкой: подробное руководство

Чистка лежанки вашей собаки — важная часть ухода за питомцем, о которой многие владельцы забывают. Загрязнённая подстилка может стать источником бактерий, микробов и даже инфекций. Регулярный уход помогает поддерживать здоровье животного и чистоту в доме. Вот основные правила.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нога на ногу

Как часто чистить лежанку

Рекомендуется стирать собачью подстилку минимум раз в неделю. Если ваша собака линяет, часто гуляет на улице или страдает от аллергии, увеличьте частоту стирки до двух раз в неделю.

Этапы чистки собачьей лежанки:

  1. Удалите шерсть и грязь
    Перед стиркой снимите съёмные чехлы, если они есть. Пропылесосьте лежанку или используйте липкий ролик, чтобы удалить шерсть — так вы защитите стиральную машину от засоров.

  2. Выберите правильный режим стирки
    Стирайте чехлы или подстилку при температуре 60 градусов. Это гарантирует уничтожение бактерий и микробов. Используйте мягкие моющие средства без агрессивных химикатов — они безопасны для питомца.

  3. Если чехол несъёмный
    Замочите лежанку в тёплой воде с мягким моющим средством, тщательно промойте, чтобы удалить остатки пены.

  4. Сушите правильно
    Высушите лежанку на солнце или в сушильной машине при высокой температуре. Полное высыхание необходимо, чтобы предотвратить появление плесени из-за скопившейся влаги.

Регулярная чистка лежанки — залог здоровья вашей собаки и чистоты в вашем доме. Уделяйте этому процессу внимание, и ваш питомец будет вам благодарен.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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