Как часто нужно стирать лежанку для собаки

Ошибки в уходе за лежанкой и почему это опасно для вашего питомца

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно ухаживать за собачьей лежанкой: подробное руководство

Чистка лежанки вашей собаки — важная часть ухода за питомцем, о которой многие владельцы забывают. Загрязнённая подстилка может стать источником бактерий, микробов и даже инфекций. Регулярный уход помогает поддерживать здоровье животного и чистоту в доме. Вот основные правила.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нога на ногу

Как часто чистить лежанку

Рекомендуется стирать собачью подстилку минимум раз в неделю. Если ваша собака линяет, часто гуляет на улице или страдает от аллергии, увеличьте частоту стирки до двух раз в неделю.

Этапы чистки собачьей лежанки:

Удалите шерсть и грязь

Перед стиркой снимите съёмные чехлы, если они есть. Пропылесосьте лежанку или используйте липкий ролик, чтобы удалить шерсть — так вы защитите стиральную машину от засоров. Выберите правильный режим стирки

Стирайте чехлы или подстилку при температуре 60 градусов. Это гарантирует уничтожение бактерий и микробов. Используйте мягкие моющие средства без агрессивных химикатов — они безопасны для питомца. Если чехол несъёмный

Замочите лежанку в тёплой воде с мягким моющим средством, тщательно промойте, чтобы удалить остатки пены. Сушите правильно

Высушите лежанку на солнце или в сушильной машине при высокой температуре. Полное высыхание необходимо, чтобы предотвратить появление плесени из-за скопившейся влаги.

Регулярная чистка лежанки — залог здоровья вашей собаки и чистоты в вашем доме. Уделяйте этому процессу внимание, и ваш питомец будет вам благодарен.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



