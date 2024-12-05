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Зимой собакам нужен особый рацион

Как накормить пса в морозы и поддержать его здоровье
1:41
Зоосфера

Как правильно кормить собаку зимой: три главных правила

С наступлением зимы рацион вашего питомца должен меняться. В холодное время года собаке требуется больше энергии, и привычные схемы кормления уже не всегда подходят. Вот три ключевых момента, которые помогут вашему четвероногому другу чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

1. Подогретая еда

Зимой категорически нельзя кормить собаку холодной пищей. Корм комнатной температуры — это минимум, но лучше подогревать еду, особенно если питомец проводит много времени на улице. Тёплая пища не только согреет собаку, но и поддержит её обмен веществ на нужном уровне.

2. Увеличенная калорийность

В морозы собаки тратят больше энергии на поддержание тепла, особенно если активно гуляют или живут на улице. Увеличьте калорийность рациона на 10-15%, добавляя больше белков и жиров. Эти элементы обеспечат питомца необходимой энергией и помогут поддерживать здоровье в холодный период.

3. Режим кормления

Взрослых собак зимой лучше кормить 2-3 раза в день, чтобы организм получал питание равномерно. Щенкам, особенно младше шести месяцев, требуется более частый приём пищи — 4-5 раз в день. По мере взросления количество кормлений можно сократить до 3 раз.

Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своему питомцу оставаться здоровым, энергичным и готовым к зимним прогулкам.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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