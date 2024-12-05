Зимой собакам нужен особый рацион

С наступлением зимы рацион вашего питомца должен меняться. В холодное время года собаке требуется больше энергии, и привычные схемы кормления уже не всегда подходят. Вот три ключевых момента, которые помогут вашему четвероногому другу чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы.
Зимой категорически нельзя кормить собаку холодной пищей. Корм комнатной температуры — это минимум, но лучше подогревать еду, особенно если питомец проводит много времени на улице. Тёплая пища не только согреет собаку, но и поддержит её обмен веществ на нужном уровне.
В морозы собаки тратят больше энергии на поддержание тепла, особенно если активно гуляют или живут на улице. Увеличьте калорийность рациона на 10-15%, добавляя больше белков и жиров. Эти элементы обеспечат питомца необходимой энергией и помогут поддерживать здоровье в холодный период.
Взрослых собак зимой лучше кормить 2-3 раза в день, чтобы организм получал питание равномерно. Щенкам, особенно младше шести месяцев, требуется более частый приём пищи — 4-5 раз в день. По мере взросления количество кормлений можно сократить до 3 раз.
Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своему питомцу оставаться здоровым, энергичным и готовым к зимним прогулкам.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.