Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как посудомойка может навредить вашей кухонной утвари
Сколько стоит отдых на самых бюджетных горнолыжных курортах России
Почему льняная каша подходит для больного желудка
Блогер Дина Саева ответила на слухи о том, что сделала козий подбородок
Премьера FAW Bestune T90 в России
Мороженое при ангине: миф или спасение
Выращивание шалфея на даче: советы для начинающих садоводов
Создаём зимний образ мечты с искусственным мехом
Представитель Овечкина дал оценку шансам хоккеиста выступить в 2024 году

Какие собаки подойдут для небольшой квартиры

Питомцы, которые не займут много места
1:57
Зоосфера

Маленькие собаки пользуются популярностью у людей, которые ищут компактного и лёгкого в уходе четвероногого друга. Такие питомцы занимают минимум места дома, в машине и даже в сумке, если вы не хотите расставаться с ними ни на минуту. Вот несколько пород, чей вес не превышает 5 кг.

Кокер-спаниель
Фото: openverse.org by sweetron1982, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокер-спаниель

Левретка

Грациозные и элегантные, левретки весят до 5 кг при росте 32-38 см. Эти собаки отличаются не только утончённым видом, но и скоростью — в рывке они развивают до 60 км/ч! Ласковые и игривые, левретки станут идеальными спутниками для активных людей.

Брюссельский гриффон

С весом 4-5 кг и ростом 23-28 см, гриффоны выделяются необычной внешностью, которая часто делает их героями интернет-мемов. Несмотря на это, они умны, дружелюбны и хорошо обучаемы, что делает их отличными компаньонами.

Пекинес

Символ китайской императорской роскоши, пекинесы весят 3-3,5 кг при росте 15-25 см. Эти собаки требуют к себе особого отношения: они ревнивы и могут не ладить с другими животными, но своих хозяев они буквально осыпают любовью и преданностью.

Папильон

Весом от 3 до 5 кг и ростом 20-28 см, папильоны принадлежат к группе миниатюрных спаниелей. Их легко узнать по ушкам, напоминающим крылья бабочки. Эти дружелюбные и добрые собаки прекрасно ладят как с людьми, так и с другими животными.

Каждая из этих пород обладает уникальным характером и внешностью, но всех их объединяет одно — они идеально подходят для тех, кто ищет компактного, но преданного друга.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Шоу-бизнес
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час
Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час
Последние материалы
Сколько стоит отдых на самых бюджетных горнолыжных курортах России
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты Циркон
Питомцы, которые не займут много места
Почему льняная каша подходит для больного желудка
Блогер Дина Саева ответила на слухи о том, что сделала козий подбородок
Премьера FAW Bestune T90 в России
Мороженое при ангине: миф или спасение
Выращивание шалфея на даче: советы для начинающих садоводов
Создаём зимний образ мечты с искусственным мехом
Представитель Овечкина дал оценку шансам хоккеиста выступить в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.