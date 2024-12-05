Какие собаки подойдут для небольшой квартиры

Питомцы, которые не займут много места

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие собаки пользуются популярностью у людей, которые ищут компактного и лёгкого в уходе четвероногого друга. Такие питомцы занимают минимум места дома, в машине и даже в сумке, если вы не хотите расставаться с ними ни на минуту. Вот несколько пород, чей вес не превышает 5 кг.

Фото: openverse.org by sweetron1982, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокер-спаниель

Левретка

Грациозные и элегантные, левретки весят до 5 кг при росте 32-38 см. Эти собаки отличаются не только утончённым видом, но и скоростью — в рывке они развивают до 60 км/ч! Ласковые и игривые, левретки станут идеальными спутниками для активных людей.

Брюссельский гриффон

С весом 4-5 кг и ростом 23-28 см, гриффоны выделяются необычной внешностью, которая часто делает их героями интернет-мемов. Несмотря на это, они умны, дружелюбны и хорошо обучаемы, что делает их отличными компаньонами.

Пекинес

Символ китайской императорской роскоши, пекинесы весят 3-3,5 кг при росте 15-25 см. Эти собаки требуют к себе особого отношения: они ревнивы и могут не ладить с другими животными, но своих хозяев они буквально осыпают любовью и преданностью.

Папильон

Весом от 3 до 5 кг и ростом 20-28 см, папильоны принадлежат к группе миниатюрных спаниелей. Их легко узнать по ушкам, напоминающим крылья бабочки. Эти дружелюбные и добрые собаки прекрасно ладят как с людьми, так и с другими животными.

Каждая из этих пород обладает уникальным характером и внешностью, но всех их объединяет одно — они идеально подходят для тех, кто ищет компактного, но преданного друга.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



