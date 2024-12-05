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Защита кошки от переохлаждения зимой

Почему кошки мерзнут уже при +18 градусах
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Зоосфера

Кошки и холод: как поддерживать комфортный микроклимат

Кошки, несмотря на свой пушистый внешний вид, очень чувствительны к холоду. Если в квартире становится прохладнее +18 градусов, питомцы начинают ощущать дискомфорт. Оптимальная температура для их благополучия — от +18 до +26 градусов, а идеальная — около +22 градусов.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

Что касается прогулок, то здесь тоже есть свои правила. Короткошерстных кошек не рекомендуется выгуливать при температуре ниже +5 градусов. Однако сибирские кошки, благодаря густому подшерстку, способны выдерживать морозы до -25 градусов. Правда, даже такие выносливые животные не должны проводить на улице больше двух часов.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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