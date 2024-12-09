Кошка прячется и не выходит? Это может быть признаком серьёзной проблемы

Если ваш пушистик внезапно стал избегать общения и прятаться, хотя до этого вел себя обычно, это повод для беспокойства. Кошки не скрываются без причины, и такой поведенческий сдвиг может быть сигналом, что с вашим питомцем что-то не так.
Почему кот может начать прятаться
Это стандартная реакция для кошек, которые чувствуют себя уязвимыми. Если животное пострадало или заболело, оно инстинктивно ищет укромное место, где может спрятаться и избежать возможной угрозы. Конечно, в квартире никто не угрожает вашему коту, но его инстинкт выживания всё равно заставляет его искать "убежище".
Если вы заметили, что кот всё чаще прячется в укромных уголках и не выходит оттуда, скорее всего, он плохо себя чувствует. В таком случае важно внимательно наблюдать за поведением питомца. Если он начинает мяукать, шипеть или сопротивляться, когда вы пытаетесь его вытянуть, это явный признак того, что с ним что-то не так. В таких ситуациях не стоит откладывать визит к ветеринару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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