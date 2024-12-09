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Собака на поводке-рулетке: иллюзия удобства или реальная угроза безопасности

2:26
Зоосфера » Собаки

В 2007 году в США было зарегистрировано более 16 000 случаев, когда поводок-рулетка стал причиной серьезных травм у собак. Это заставляет задуматься, насколько безопасно использовать такие устройства для прогулок.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чихуахуа

В парках и на улицах можно часто увидеть владельцев собак с рулетками в руках. Они идут, а перед ними натянутый трос и плывущая собака. Однако, опыт показывает, что рулетки могут негативно сказываться на поведении питомца, а также на взаимоотношениях между хозяином и животным.

Вот несколько основных минусов использования рулеток:

  • Трудности в экстренных ситуациях. Если потребуется быстро притянуть собаку к себе, на натянутой рулетке это будет сделать практически невозможно.
  • Неестественное поведение собаки. На "натянутой" рулетке собака не может расслабиться, и это мешает ей показывать мирные сигналы своим сородичам. В итоге часто происходят драки.
  • Страх и стресс. Если рулетка выпадет из рук, громыхающий трос испугает питомца, и он может побежать в сторону. Это усилит стресс животного.
  • Травмы. Рулетки с тонким тросом могут приводить к ожогам, порезам и другим травмам у собаки.

Использование обычного поводка помогает установить более тесный контакт между хозяином и собакой. Питомец начинает чувствовать своего владельца, лучше воспринимает его сигналы и учится правильному поведению. Также поводок дает собачке больше пространства для исследования окружающего мира, что способствует гармоничному взаимодействию с другими животными.

Для прогулок лучше выбирать поводок длиной хотя бы 3 метра (чем длиннее, тем лучше), предпочтительно прорезиненный, чтобы он не скользил в руках. Важно обратить внимание на карабин — он должен быть легким и надежным. Также стоит выбирать поводок с возможностью перестежки на короткую длину для удобства.

Если вы считаете, что рулетка удобнее обычного поводка — это ошибочное мнение. Иллюзия удобства. На самом деле, обычный поводок помогает наладить контакт с питомцем, обучить его нужному поведению и, что самое главное, минимизировать риски на прогулках, чего не скажешь о рулетках.

Уточнения

Поводок (также называемый поводком, поводковой леской или привязью) - это веревка или аналогичный материал, используемый для управления животным, прикрепляя его к ошейнику, шлейке или недоуздку.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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