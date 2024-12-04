Что влияет на способность кошек понимать команды

Кошки не такие упрямые, как вы думаете

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли обучить кошку командам: не нужны слова

Многие считают кошек упрямыми и не способными к обучению. Однако исследования доказывают обратное: кошки способны понимать жестовые команды, если видят в этом выгоду.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Что говорит наука

В эксперименте с участием 200 кошек их владельцам предлагали указывать рукой или пальцем на миску с кормом. Несмотря на то, что только 9 животных отреагировали, учёные пришли к выводу: кошки могут воспринимать простые жесты.

Как это работает

Кошки понимают команды, если жесты достаточно понятны и совпадают с их интересами. Например, указание на объект пальцем может быть воспринято как призыв подойти. В некоторых случаях они даже воспринимают жесты, аналогичные команде "место" для собак.

Индивидуальность и выгода

Поведение кошки во многом зависит от её характера и воспитания. В отличие от собак, кошки не всегда реагируют на команды, если не находят в этом личной выгоды. Это не значит, что они не способны обучаться — нужно лишь правильно подойти к процессу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



