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Что означает привычка кота мять лапами мягкие поверхности

Как кот выражает любовь к владельцу
1:16
Зоосфера

Что означают привычки вашего кота: трение о ноги и мятьё подушки

Кошки известны своей независимостью, но это не мешает им проявлять привязанность к владельцам. Чтобы лучше понять чувства питомца, важно обратить внимание на его поведение.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки
  1. Почему кот трётся о ноги или руки
    Когда кошка трётся о ваши ноги или руки, это демонстрирует доверие. Особенно часто такое поведение можно заметить, когда вы возвращаетесь домой после долгого отсутствия. Это не просто знак радости — так питомец "метит" вас своим запахом, чтобы чувствовать себя в безопасности.

  2. Зачем кот мнёт лапами подушку или плед
    Если ваш пушистый друг мнёт лапами мягкие поверхности, это связано с инстинктами, сохранившимися с детства. Котята массируют лапами живот матери, стимулируя выделение молока. Во взрослом возрасте это поведение помогает кошкам расслабиться и почувствовать комфорт.

  3. Как коты выражают привязанность
    Кошки, не уступая собакам, проявляют преданность через прикосновения и повторяющиеся ритуалы. Эти привычки помогают укрепить эмоциональную связь с владельцем, создавая атмосферу тепла и уюта в доме.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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