Как понять, что кошке нужно ваше внимание

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Когда кошка стала слишком привязчивой
1:36
Зоосфера

Почему кошка не отходит от хозяина: 4 причины

Иногда кошки начинают вести себя необычно и буквально следуют за своим владельцем по пятам. Такое поведение не стоит игнорировать. Возможно, питомец пытается что-то "сказать". Вот четыре основные причины, почему ваша кошка стала навязчивой:

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати
  1. Проблемы со здоровьем
    Чрезмерная привязанность кошки может быть сигналом о проблемах с её здоровьем. Если поведение сопровождается отсутствием аппетита, громким мяуканьем или другими странными признаками, стоит как можно скорее отвезти питомца к ветеринару.

  2. Старость
    С возрастом кошки теряют свою независимость. Пожилые питомцы становятся более спокойными и привязанными к владельцам. Если ваш пожилой кот вдруг стал чаще "преследовать" вас, но при этом выглядит здоровым, достаточно регулярно проверять его здоровье у ветеринара и уделять ему больше внимания.

  3. Чувство одиночества
    Молодые кошки могут стать навязчивыми, если им не хватает общения. Недостаток внимания и редкие игры с питомцем могут спровоцировать такое поведение. Регулярные совместные занятия, ласка и внимание помогут восстановить связь и снизить тревожность у питомца.

  4. Стресс
    Кошки чутко реагируют на изменения в окружающей среде. Они могут испытывать стресс из-за громких звуков, незнакомых гостей или переезда. В такой ситуации питомец ищет спокойствие и защиту рядом с хозяином.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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