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Какие породы собак легко уживаются с кошками

Эти собаки станут лучшими соседями для вашего кота
1:41
Зоосфера

Собаки, которые легко уживаются с кошками: топ дружелюбных пород

Завести под одной крышей собаку и кошку — задача не из лёгких, ведь не каждый пёс способен принять хвостатого соседа. Многие собаки воспринимают мелких животных как добычу. Однако есть породы, которые отличаются спокойным и дружелюбным характером, прекрасно подходя для жизни с кошками:

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор
  • Ньюфаундленд

Эти крупные собаки, напоминающие пушистых медведей, известны своей добротой и уравновешенностью. Благодаря пастушьим инстинктам они заботятся о других животных и легко принимают котов.

  • Бишон-фризе

Маленькие, миролюбивые бишоны никогда не начнут конфликт. Даже если кот попытается "вызвать" их на ссору, эти псы сохранят спокойствие. Кроме того, они прекрасно подходят для жизни в квартирах, не нуждаясь в длительных прогулках.

  • Болонка

Эти собачки не склонны к агрессии и не станут провоцировать котов. Если конфликт всё-таки произойдёт, чаще всего его инициатором окажется кошка. Болонки легко уживаются с другими животными.

  • Мопс

Мопсы — настоящие дипломаты среди собак. Они быстро адаптируются к любым условиям, в том числе к соседству с котом. Их покладистый нрав делает их отличными соседями для любых животных.

  • Лабрадор

Лабрадоры — воплощение дружелюбия. Единственная проблема в их сосуществовании с кошками — это неуклюжесть. Пёс может случайно наступить на хвостатого соседа или занять его любимое место, даже не заметив.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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