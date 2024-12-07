Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сияющая кожа за неделю: чем водоросли лучше других ингредиентов
Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг
Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году
Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
В России наблюдается резкое снижение количества выданных ипотечных кредитов
Ешьте это на завтрак и делайте всего 3 упражнения — лишний вес начнёт уходить уже завтра!
Кошка сбросила вещь на пол — не реагируйте, это важно

5 фактов о кошках, которые заставят вас взглянуть на этих питомцев по-новому

2:04
Зоосфера » Кошки

Несмотря на то что кошка живет с человеком уже несколько тысячелетий, до сих пор не все ее привычки можно объяснить. Это животное по-прежнему остается загадкой для людей.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Сложно не согласиться с тем, что кошки ассоциируются с независимостью и мистикой. Но за этими качествами скрывается много интересных и порой удивительных особенностей, которые могут по-настоящему удивить даже опытных кошатников.

Кошки — хищники, и это известно всем. Однако, они не всегда охотятся только ради еды или кормления потомства. Нередко кошки гоняются за добычей просто ради удовольствия. Иногда это делается для того, чтобы показать хозяину свое "достижение", преподнеся пойманную мышь или птичку в качестве дара.

Уличные кошки, как ни странно, обладают дальнозоркостью. Это природная особенность, которая помогает им выживать в дикой среде, где важно замечать возможную угрозу или добычу на большом расстоянии.

У большинства людей существует мнение, что кошки прекрасно видят в темноте. Это не совсем так. Конечно, их зрение действительно становится лучше в сумерках или при слабом освещении, но в полной темноте кошки не видят так, как многие думают. К тому же, усы кошки — настоящие "датчики", с помощью которых она может определять расположение предметов и ориентироваться в пространстве.

Очень часто кошки проявляют любовь к сгущенке. Однако, это вовсе не означает, что они обожают сладкое. На самом деле, вкусовые рецепторы кошек не воспринимают сладкий вкус — природа распорядилась так, что они не чувствуют сахар.

Есть породы кошек, которые могут похвастаться преданностью своему хозяину не меньше, чем собаки. Более того, интеллект кошек вполне сопоставим с собачьим, и они могут выполнять различные команды и трюки. Все дело в том, что у этих животных просто разное отношение к человеку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.