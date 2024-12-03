Зоопсихолог рассказала, сколько часов в день должны спать собаки и кошки

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Полноценный отдых играет значительную роль не только для людей, но и для животных. Существуют определенные рекомендации по продолжительности сна для собак и кошек, о которых рассказала зоопсихолог Наталья Левченко из Донской ветеринарной клиники.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Учитывая ночные часы, щенки, котята и пожилые животные должны спать от 18 до 20 часов в сутки. Взрослые питомцы, в зависимости от их породы, могут спать от 14 до 18 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале сети государственных ветеринарных клиник ГБУ "Мосветобъединение".

Если ваш питомец спит меньше указанной нормы, это может свидетельствовать о перегрузке его нервной системы. В таком случае рекомендуется обратиться к специалисту для выяснения причин такого состояния.

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

