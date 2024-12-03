Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что кошки отличаются своей независимостью и непредсказуемым поведением. Если вы решили взять домой кота, который станет вашим преданным спутником, вам стоит обратить внимание на породы, известные своей любовью к общению с хозяином.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов Два кота

Русская голубая

Эксперты отмечают, что русские голубые кошки обладают мягким характером и хорошо чувствуют настроение своего владельца. Владельцы таких питомцев подтверждают их доброту и ласковость. Молодые особи этой породы могут быть азартными и игривыми, но по мере взросления они становятся все более общительными и любят проводить время на руках у своего хозяина, передает РБК.

Шотландская вислоухая

Эти кошки славятся своей добротой и интеллектом. Их часто рекомендуют для семей с детьми, так как они легко привязываются ко всем членам домочадцев. Шотландские вислоухие с удовольствием проводят время с малышами и охотно общаются с взрослыми.

Рэгдолл

Несмотря на внушительные размеры, рэгдоллы обладают спокойным и уравновешенным характером. Эти кошки не проявляют излишней активности, но стойко относятся к детям и являются очень общительными. Специалисты добавляют, что рэгдоллы редко вредят мебели, что делает их отличным выбором для домохозяйств.

Сфинкс

Кошки породы сфинкс очень привязаны к своим хозяевам. Они способны издавать множество звуков благодаря своим общительным наклонностям. Вам не придется звать питомца — эти ласковые создания сами подойдут к вам и попросят немного внимания.