Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней

Специалисты настоятельно рекомендуют начинать воспитание собаки с первого же дня её появления в доме. Этот подход помогает заложить фундамент для дальнейших успехов в обучении и формировании правильного поведения.
Сразу после появления щенка в доме необходимо обеспечить ему всё необходимое для комфортного существования. Вот что стоит подготовить:
Но самое важное — внимание хозяина. Только в условиях любви и заботы питомец почувствует себя в безопасности и начнёт доверять вам.
Прививать навыки поведения важно с самого раннего возраста. Первые занятия можно проводить как дома, так и на улице — это особенно эффективно в процессе игр.
Одной из первых задач является обучение щенка откликаться на имя. Для этого стоит выбрать короткую, легко запоминающуюся кличку и использовать только её, избегая уменьшительно-ласкательных вариаций. Регулярное повторение имени закрепит навык.
После того как питомец научится реагировать на имя, можно переходить к изучению базового набора команд. К трём месяцам щенок должен освоить такие команды, как:
После освоения базовых команд можно постепенно добавлять новые, усложняя обучение.
Игры — лучший способ совместить приятное с полезным. В процессе весёлых занятий щенок быстрее усваивает новые команды, а также укрепляется связь с хозяином. Главное — быть терпеливым, последовательным и не забывать хвалить питомца за успехи.
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