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Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней

2:14
Зоосфера » Собаки

Специалисты настоятельно рекомендуют начинать воспитание собаки с первого же дня её появления в доме. Этот подход помогает заложить фундамент для дальнейших успехов в обучении и формировании правильного поведения.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бордер-колли

Первые шаги: комфорт и безопасность

Сразу после появления щенка в доме необходимо обеспечить ему всё необходимое для комфортного существования. Вот что стоит подготовить:

  • Миски для воды и еды.
  • Уютное место для отдыха.
  • Подходящий корм.
  • Игрушки для игр и лакомства.

Но самое важное — внимание хозяина. Только в условиях любви и заботы питомец почувствует себя в безопасности и начнёт доверять вам.

Обучение с первых дней

Прививать навыки поведения важно с самого раннего возраста. Первые занятия можно проводить как дома, так и на улице — это особенно эффективно в процессе игр.

Шаг 1: Приучение к имени

Одной из первых задач является обучение щенка откликаться на имя. Для этого стоит выбрать короткую, легко запоминающуюся кличку и использовать только её, избегая уменьшительно-ласкательных вариаций. Регулярное повторение имени закрепит навык.

Шаг 2: Освоение базовых команд

После того как питомец научится реагировать на имя, можно переходить к изучению базового набора команд. К трём месяцам щенок должен освоить такие команды, как:

  • "Фу!" — чтобы прекратить нежелательные действия.
  • "Ко мне!" — для призыва к хозяину.
  • "Место!" — для возвращения на своё место.
  • "Рядом!" — для спокойной прогулки рядом.
  • "Апорт!" — для взаимодействия с предметами.

После освоения базовых команд можно постепенно добавлять новые, усложняя обучение.

Игры как инструмент обучения

Игры — лучший способ совместить приятное с полезным. В процессе весёлых занятий щенок быстрее усваивает новые команды, а также укрепляется связь с хозяином. Главное — быть терпеливым, последовательным и не забывать хвалить питомца за успехи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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