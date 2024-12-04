Зачем кошке нужен хвост? Этот орган выполняет важные функции

Кошачий хвост отвечает за координацию движений в пространстве. С помощью хвоста зверек прыгает, лазает по деревьям, ловко балансирует на уступах и ориентируется в темное время суток. Если кошка падает с высоты, хвост быстро вращается, придавая телу безопасное положение. Именно поэтому питомцы приземляются на четвереньки.
Однако, на самом деле, кошка может обойтись и без хвоста. Такие кошки часто встречаются в Японии. Кошки без хвоста могут лазить по деревьям и ходить по заборам и крышам так же ловко, как и другие.
Иногда ампутацию хвоста проводят при незаживающих ранах, переломах, язвах, некрозах и опухолях хвоста.
Не стоит тянуть кошек за хвосты. Дело в том, что травмы хвоста могут привести к серьезным неврологическим расстройствам.
Периодическое или резкое дергание животного за хвост может растянуть или даже разорвать нервы, которые помогают задним ногам, кишечнику и мочевому пузырю функционировать.
Хвост (лат. cauda) в сравнительной анатомии — отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не содержащий кишечника.
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