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Зачем кошке нужен хвост? Этот орган выполняет важные функции

1:11
Зоосфера

Зачем кошкам хвост

Кошачий хвост отвечает за координацию движений в пространстве. С помощью хвоста зверек прыгает, лазает по деревьям, ловко балансирует на уступах и ориентируется в темное время суток. Если кошка падает с высоты, хвост быстро вращается, придавая телу безопасное положение. Именно поэтому питомцы приземляются на четвереньки.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

Однако, на самом деле, кошка может обойтись и без хвоста. Такие кошки часто встречаются в Японии. Кошки без хвоста могут лазить по деревьям и ходить по заборам и крышам так же ловко, как и другие.

Иногда ампутацию хвоста проводят при незаживающих ранах, переломах, язвах, некрозах и опухолях хвоста.

Почему нельзя трогать кошачьи хвосты

Не стоит тянуть кошек за хвосты. Дело в том, что травмы хвоста могут привести к серьезным неврологическим расстройствам.

Периодическое или резкое дергание животного за хвост может растянуть или даже разорвать нервы, которые помогают задним ногам, кишечнику и мочевому пузырю функционировать.

Уточнения

Хвост (лат. cauda) в сравнительной анатомии — отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не содержащий кишечника.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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