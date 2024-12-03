Ваша собака видит будущее: что говорят ученые

Могут ли животные предсказывать экстремальные погодные явления? Исследования показывают, что животные реагируют на природные катаклизмы задолго до их начала. Собаки, козы и даже птицы становятся важными "индикаторами" стихийных бедствий.
Ученые активно используют технологии для наблюдения за животными. Уже в следующем году специальный спутник начнет собирать данные с датчиков, прикрепленных к различным животным. Цели исследования:
Примером таких исследований служат наблюдения за козами на Сицилии. Перед извержением вулкана они проявляют тревожное поведение, отказываются пастись на привычных пастбищах.
Странное поведение животных перед катастрофами известно давно. Например, греческий историк Фукидид описывал, как крысы, змеи и собаки покинули город перед землетрясением в 373 году до н. э.
Современные наблюдения подтверждают эту способность. В регионе Абруццо (Италия) животные реагировали на семь из восьми крупных землетрясений за последние 12 лет. Профессор Мартин Викельски из Института поведения животных Макса Планка отмечает:
"Они заранее знают, что произойдет. Мы не знаем, как они это делают, но они это делают".
Точные причины, почему животные предчувствуют катаклизмы, пока неизвестны. Одна из гипотез — реакция на выброс ионов в воздух, возникающий при движении литосферных плит
Кроме предсказания катастроф, датчики на животных помогают:
Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических процессов.
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