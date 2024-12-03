Ваша собака видит будущее: что говорят ученые

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2:25
Зоосфера

Могут ли животные предсказывать экстремальные погодные явления? Исследования показывают, что животные реагируют на природные катаклизмы задолго до их начала. Собаки, козы и даже птицы становятся важными "индикаторами" стихийных бедствий.

Пылевая буря надвигается на Финикс в штате Аризона
Фото: flickr.com by Zooey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пылевая буря надвигается на Финикс в штате Аризона

Животные под наблюдением спутников

Ученые активно используют технологии для наблюдения за животными. Уже в следующем году специальный спутник начнет собирать данные с датчиков, прикрепленных к различным животным. Цели исследования:

  • Изучение реакции животных на природные явления, такие как извержения вулканов.
  • Получение новых данных о миграции, распространении болезней и влиянии климата.

Примером таких исследований служат наблюдения за козами на Сицилии. Перед извержением вулкана они проявляют тревожное поведение, отказываются пастись на привычных пастбищах.

Исторические примеры и современные исследования

Странное поведение животных перед катастрофами известно давно. Например, греческий историк Фукидид описывал, как крысы, змеи и собаки покинули город перед землетрясением в 373 году до н. э.

Современные наблюдения подтверждают эту способность. В регионе Абруццо (Италия) животные реагировали на семь из восьми крупных землетрясений за последние 12 лет. Профессор Мартин Викельски из Института поведения животных Макса Планка отмечает:

"Они заранее знают, что произойдет. Мы не знаем, как они это делают, но они это делают".

Возможные объяснения феномена

Точные причины, почему животные предчувствуют катаклизмы, пока неизвестны. Одна из гипотез — реакция на выброс ионов в воздух, возникающий при движении литосферных плит

Использование технологий для защиты

Кроме предсказания катастроф, датчики на животных помогают:

  • Следить за распространением болезней: например, бирки с акселерометрами на кабанах фиксируют изменения в движениях, позволяя определить вспышки африканской чумы свиней.
  • Изучать миграции: передатчики на мелких птицах, таких как сойки-пересмешницы, помогают понять их перелеты на 3200 километров между Европой и Африкой.

Уточнения

Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических процессов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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