Ошибки зимнего ухода за собакой, которые могут стоить ей жизни

Собаки, несмотря на их шерстяной покров, зимой нуждаются в дополнительной защите от холода и погодных изменений.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о главных мерах по уходу за питомцами в зимнее время.
Не стоит считать, что шерсть полностью защищает собаку от морозов. Некоторые питомцы не любят низкие температуры и тяжело переносят зиму. Для их здоровья требуется особый уход.
Помимо сохранения тепла на прогулках, необходимо защищать лапы от воздействия химических веществ, используемых для обработки улиц. Такие реагенты могут нанести вред здоровью собаки.
Владимир Голубев советует скорректировать расписание прогулок в морозные дни.
Так питомец избежит длительного пребывания на сильном морозе.
Некоторые собаки любят спать в тёплых местах, но важно держать их подальше от радиаторов отопления.
Сухой воздух рядом с батареями может вызывать усиленную линьку, сухость кожи и трещины. Что сделать, чтобы обеспечить питомцу комфорт?
Мороз в салоне автомобиля может быть столь же опасен для собаки, как и летний зной. Если нужно ненадолго выйти из машины, не оставляйте питомца внутри: он может переохладиться, что негативно скажется на его здоровье.
Собаки, особенно чувствительные к холоду, нуждаются в тёплой одежде и обуви. Каких пород это касается?
Голубев отмечает, что уход зависит от возраста, активности и здоровья собаки. Взрослые и активные питомцы переносят холод лучше, чем пожилые собаки или щенки.
Особое внимание следует уделить животным с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у которых в морозы могут обостряться симптомы.
Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
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