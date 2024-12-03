Ошибки зимнего ухода за собакой, которые могут стоить ей жизни

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, несмотря на их шерстяной покров, зимой нуждаются в дополнительной защите от холода и погодных изменений.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака скучает

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о главных мерах по уходу за питомцами в зимнее время.

Почему шерсть не спасает от холода

Не стоит считать, что шерсть полностью защищает собаку от морозов. Некоторые питомцы не любят низкие температуры и тяжело переносят зиму. Для их здоровья требуется особый уход.

Помимо сохранения тепла на прогулках, необходимо защищать лапы от воздействия химических веществ, используемых для обработки улиц. Такие реагенты могут нанести вред здоровью собаки.

Регулируйте график прогулок

Владимир Голубев советует скорректировать расписание прогулок в морозные дни.

Утренние прогулки : выходите позже, когда температура немного повысится.

: выходите позже, когда температура немного повысится. Вечерние прогулки: сократите до 10-15 минут.

Так питомец избежит длительного пребывания на сильном морозе.

Комфорт дома: тепло, но не сухо

Некоторые собаки любят спать в тёплых местах, но важно держать их подальше от радиаторов отопления.

Сухой воздух рядом с батареями может вызывать усиленную линьку, сухость кожи и трещины. Что сделать, чтобы обеспечить питомцу комфорт?

Установить увлажнитель воздуха.

Разместить миски с водой возле батарей и менять воду ежедневно.

Безопасность в автомобиле зимой

Мороз в салоне автомобиля может быть столь же опасен для собаки, как и летний зной. Если нужно ненадолго выйти из машины, не оставляйте питомца внутри: он может переохладиться, что негативно скажется на его здоровье.

Одежда и обувь для чувствительные к холоду собак

Собаки, особенно чувствительные к холоду, нуждаются в тёплой одежде и обуви. Каких пород это касается?

Декоративных пород : чихуахуа, русский той, китайская хохлатая.

: чихуахуа, русский той, китайская хохлатая. Короткошёрстных пород : левретка, слюги.

: левретка, слюги. Коротколапых собак: такса, бассет-хаунд.

Индивидуальный подход к уходу

Голубев отмечает, что уход зависит от возраста, активности и здоровья собаки. Взрослые и активные питомцы переносят холод лучше, чем пожилые собаки или щенки.

Особое внимание следует уделить животным с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у которых в морозы могут обостряться симптомы.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

