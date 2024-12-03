Что означают белые лапки у кошек? Разгадка древнего секрета

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Белые "носочки" у домашних кошек — это удивительная черта, редко встречающаяся у их диких родственников.

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Откуда она взялась? Всё началось около 10 000 лет назад, когда человек и кошка впервые начали жить бок о бок.

Профессор и руководитель лаборатории генетики кошек Лесли Лайонс объясняет:

"Одомашнивание сыграло ключевую роль в появлении белых лапок и других окрасов у кошек. Когда люди занялись фермерством, зернохранилища стали привлекать грызунов. Кошки, охотясь на них, нашли свою нишу рядом с человеком".

Камуфляж в дикой природе

Дикие предки домашних кошек, например, Felis silvestris, известны своим камуфляжным окрасом, который помогает им выживать в природной среде.

Однако не все лесные котики имеют "идеальную" шерсть. Как объясняет Лайонс, генетические мутации происходят постоянно. Белые пятна, которые заметны у современных домашних кошек, в условиях дикой природы могли быть недостатком, делая животных более уязвимыми для хищников.

Почему люди выбирали кошек с отметинами

Первым "кошатникам" могли нравиться необычные окрасы. Белые лапки могли казаться милыми или выделяющимися, что повышало шансы таких котят на выживание.

"Скорее всего, люди говорили: "Мне особенно нравится этот котёнок с белыми лапками. Давайте поможем ему"", — предполагает Лайонс.

Связь с характером

Интересный факт: спокойные и послушные кошки чаще имеют белые пятна.

Такое наблюдение относится и к другим животным: лошадям, коровам, мышам.

Генетика окраса может быть связана с поведением, но точные причины до конца не изучены.

Генетика белых носочков

Белые лапки формируются ещё на этапе развития эмбриона. Клетки, отвечающие за цвет шерсти, зарождаются в нервном гребне вдоль спины и постепенно мигрируют вниз.

Если клетки не успевают охватить всё тело, некоторые участки остаются белыми. Так появляются белые "носочки", мордочки и грудки.

Теперь, глядя на кошек с белыми лапками, вы знаете, что это не просто милая черта, а результат тысячелетий одомашнивания, генетических изменений и предпочтений людей.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

