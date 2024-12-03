Что означают белые лапки у кошек? Разгадка древнего секрета

Белые "носочки" у домашних кошек — это удивительная черта, редко встречающаяся у их диких родственников.
Откуда она взялась? Всё началось около 10 000 лет назад, когда человек и кошка впервые начали жить бок о бок.
Профессор и руководитель лаборатории генетики кошек Лесли Лайонс объясняет:
"Одомашнивание сыграло ключевую роль в появлении белых лапок и других окрасов у кошек. Когда люди занялись фермерством, зернохранилища стали привлекать грызунов. Кошки, охотясь на них, нашли свою нишу рядом с человеком".
Дикие предки домашних кошек, например, Felis silvestris, известны своим камуфляжным окрасом, который помогает им выживать в природной среде.
Однако не все лесные котики имеют "идеальную" шерсть. Как объясняет Лайонс, генетические мутации происходят постоянно. Белые пятна, которые заметны у современных домашних кошек, в условиях дикой природы могли быть недостатком, делая животных более уязвимыми для хищников.
Первым "кошатникам" могли нравиться необычные окрасы. Белые лапки могли казаться милыми или выделяющимися, что повышало шансы таких котят на выживание.
"Скорее всего, люди говорили: "Мне особенно нравится этот котёнок с белыми лапками. Давайте поможем ему"", — предполагает Лайонс.
Интересный факт: спокойные и послушные кошки чаще имеют белые пятна.
Такое наблюдение относится и к другим животным: лошадям, коровам, мышам.
Генетика окраса может быть связана с поведением, но точные причины до конца не изучены.
Белые лапки формируются ещё на этапе развития эмбриона. Клетки, отвечающие за цвет шерсти, зарождаются в нервном гребне вдоль спины и постепенно мигрируют вниз.
Если клетки не успевают охватить всё тело, некоторые участки остаются белыми. Так появляются белые "носочки", мордочки и грудки.
Теперь, глядя на кошек с белыми лапками, вы знаете, что это не просто милая черта, а результат тысячелетий одомашнивания, генетических изменений и предпочтений людей.
Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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